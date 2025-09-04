Morre Celso Poli, fundador do Zagaia Eco Resort de Bonito

O fundador do Zagaia Eco Resort, Celso Poli, morreu nesta quinta-feira (4) aos 83 anos. O falecimento do empresário foi confirmado pela família através de uma nota encaminhada à imprensa.

Poli dedicou sua vida ao trabalho, à família e à construção de um legado, após se transformar em uma das maiores referências em ecoturismo no Brasil e no mundo.

“Mais do que empresário, Celso Poli foi um homem generoso, de espírito alegre e acolhedor, que sempre acreditou no poder do turismo para unir pessoas, preservar a natureza e gerar oportunidades”, diz o texto.

Por meio das redes socais, Guilherme Miguel, filho do empresário, postou uma nota de pesar e agradeceu tempo com o pai. “Grato pelo tempo com você, meu pai! Por onde passou fez diferença com sua alegria, música e muita sabedoria! Deixou um grande legado”, disse.

A causa da morte de Poli não chegou a ser divulgado pela família. O velório está sendo realizado até às 16h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, 6.934, em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também