Morre Ciro de Oliveira

Profissional pioneiro no rádio e na televisão de Mato Grosso do Sul, Ciro de Oliveira morreu na madrugada desta quinta-feira (12), após passar mal e sofrer uma parada cardíaca, de acordo com amigos.

Figura ilustre na comunicação, o campo-grandense Ciro De Oliveira, começou como "sonoplasta" na Rádio Educação Rural em 1968, pelas mãos de Ailton Guerra, como destacou a jornalista e amiga, Lenilde Ramos.

Trabalhou com Sabino Presa, Durvalino, Juca Ganso e João Bosco de Medeiros. Ciro foi promovido a discotecário, em uma semana. Organizou todos os discos da rádio, memorizando suas localizações. Depois veio a programação musical, que se completou com a criação de roteiros e projetos de novos programas.

Em 1974 Ciro de Oliveira foi para a Difusora, levando com ele Éder Mosciaro,

radialista e músico.

"Muito antes das FM, ele produzia o “Difusora Faixa Musical”, tocando Milton

Nascimento, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Elis Regina.

Envolveu-se com o jornalismo do rádio, colhendo preciosas notícias do interior,

numa época em que era verdadeira batalha fazer interurbano. Assim chegou à TV Morena, onde cumpriu com maestria 25 anos de trabalho. A dedicação à música e ao jornalismo", escreveu Lenilde.

Ciro atualmente era editor na TV Record.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do comunicador.

