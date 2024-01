Mãe da supermodelo Gisele Bündchen morre de câncer, aos 75 anos

Caroliny Martins, com G1 Notícias

Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen, morreu neste domingo (28), ao 75 anos, de acordo com a jornalista Kelly Matos, de GZH.

Ela fazia tratamento para um tipo de câncer e estava há dois dias internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O corpo de Vânia foi velado durante a manhã desta segunda-feira (29) na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre e a despedida aconteceu às 12h. Gisele não publicou nada nas redes sociais até o momento.

Vânia era bancária aposentada, tendo atuado no Banco do Brasil, casada com Valdir Bündchen, professor universitário, tiveram seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família morava em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde nasceu Gisele.

