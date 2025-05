Morre desembargador aposentado Hamilton Carli em Campo Grande

Faleceu na manhã desta quarta-feira (21) o desembargador aposentado Hamilton Carli, que atuou por mais de 18 anos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Ele estava internado no Hospital Unimed, em Campo Grande, para tratamento após sofrer um AVC, e não resistiu às complicações.

Hamilton Carli iniciou a carreira na magistratura em 1976, na comarca de Poxoréu, no antigo Estado de Mato Grosso. Durante sua trajetória, passou por diversas comarcas, incluindo Maracaju, Corumbá e Dourados, até ser promovido a desembargador do TJMS em 1990.

Além de atuar como desembargador, Carli exerceu funções como corregedor-geral de justiça (1997-1998), diretor da Escola Superior da Magistratura (1991-1992) e ouvidor judiciário (2005-2008). Na Ouvidoria, destacou-se pelo esforço em manter diálogo aberto com a sociedade.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santos em 1966, iniciou a carreira pública como delegado de polícia em São Paulo, função que exerceu por nove anos antes de ingressar na magistratura.

O TJMS deve decretar luto oficial de três dias e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador Hamilton Carli. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

