Morre Djalma Furquim, ex-prefeito de Aparecida do Taboado

O ex-vereador, ex-presidente da Câmara e ex-prefeito de Aparecida do Taboado, Djalma Furquim, faleceu aos 71 na tarde de ontem (11). Segundo informações, ele enfrentava problemas cardíacos e passou por uma cirurgia ontem, mas, infelizmente, não resistiu

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias. O velório acontece nesta quarta-feira (12). "Djalma foi um grande líder, um homem que sempre lutou por Aparecida do Taboado. Sua perda é imensurável", declarou o prefeito José Natan em sua nota de pesar.

Djalma

Nascido em 14 de novembro de 1953, Djalma vinha de uma família com forte vocação política. Sua mãe, Albertina Lucas Furquim, fez história como a primeira mulher vereadora da cidade, enquanto seu pai, Ajax Ramos Furquim, também teve uma significativa atuação na vida política local.

Djalma foi casado com Alessandra Fusco Furquim (in memoriam), com quem teve duas filhas, Raisa e Lígia Maria. Ele também era pai de Fernando e Guilherme.

Djalma Furquim iniciou sua trajetória política como vereador, sendo eleito para dois mandatos consecutivos: o primeiro, de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996, período no qual também presidiu a Câmara Municipal no biênio 1993/94; e o segundo, de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000.

Em 2004, alcançou seu maior feito político, sendo eleito prefeito de Aparecida do Taboado para o período de 2005 a 2008. Em 2010 ficou como suplente a deputado estadual.

