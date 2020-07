Morre Dona Níria, pioneira do sobá na capital

Morreu Dona Níria Katsuren, da tradicional Barraca da Níria, uma das pioneiras na venda do sobá na Feira Central desde que acontecia na Rua Abraão Júlio Rahe, em Campo Grande.



A informação foi confirmada no Facebook pela página Cultura Nikkey Brasil Japão com uma mensagem de pesar. "Com muito pesar, comunicamos o falecimento da dona Níria Katsuren, pioneira na produção do Sobá em Campo Grande. Uma das mais antigas feirantes da Capital de Mato Grosso do Sul. Enviamos nossos sentimentos a toda a família e amigos."

Silvio Mori também deixou uma mensagem saudosa a pioneira. "Triste demais com essa notícia. Meus sentimentos aos familiares, ao meu amigo Tadashi meu fraterno abraço. Deus conforte a todos. Obrigado dona Níria por tudo, todas as vezes que ia na feira tinha que passar lá, um carinho inesquecível! #gratidão #arigatô #luto", finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também