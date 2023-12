Morre Eduardo Contar Filho

Bisneto de José Antônio Pereira, figura política importante de Mato Grosso do Sul e advogado atuante, Eduardo Contar Filho faleceu aos 90 anos na noite de ontem (28) em razão de uma pneumonia dupla.

De acordo com informações do irmão, Edson Contar, o ex-deputado estadual estava internado na Unimed. Eduardo deixa a esposa Maria do Carmo, os três filhos, João Eduardo, Beatriz e Ana Rita e quatro netos.

O velório será a partir das 10h no Jardim das Palmeiras e o enterro às 15h.

Vida Pública

Eduardo Contar filho, bisneto do fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira, foi vereador de 1971 até 1982, ocupando o cargo de presidente da Casa de Leis em 77, ele também esteve presente na 1° legislatura da Assembleia Legislativa do estado, em 1979, quando foi um dos suplentes que assumiu.

O advogado também foi presidente do extinto Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat).

