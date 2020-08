Morre advogado Evandro Bandeira

Faleceu nessa madrugada de sexta-feira (7) devido a problemas cardíacos o advogado Evandro Bandeira, com 76 anos.

Figura renomada no meio jurídico, Bandeira veio a óbito no Hospital do Coração, na rua Marechal Rondon.

Bandeira era natural de Aquidauana e foi secretário no iniciou da gestão de Marquinhos Trad e colaborador do JD1 com vários artigos.

Ainda não há informações sobre o velório e local de sepultamento.

