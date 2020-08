Morre ex-juiz Luis Carlos Saldanha Rodrigues

Morreu nesse domingo (23), aos 76 anos, o juiz aposentado Luiz Carlos Saldanha Rodrigues do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), no Hospital do Proncor.

De acordo com informações, Saldanha teria dado entrada para exames de rotina na última sexta-feira (21), no Hospital do Procor, onde ficou internado e sofreu um infarto no domingo.

Doutor Saldanha, como era conhecido, iniciou a carreira como advogado criminalista, sendo um dos fundadores do 2º Juizado Criminal na Capital. Ele também foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do MS e professor e membro da Diretoria da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

O senador Nelsinho Trad lamentou a morte de Saldanha no Facebook. "Uma perda lamentável, meus sentimentos aos familiares".

O sepultamento será às 8h30, no Cemitério Memorial Park, localizado na R. Francisco dos Anjos, 442 – Universitário.

Nota OAB-MS

É com pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informa o falecimento do Advogado e Juiz aposentado Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, de Campo Grande.

Doutor Saldanha, como era conhecido, faleceu aos 76 anos, neste domingo (23). Ele era juiz aposentado, iniciou a carreira como Advogado criminalista, sendo um dos fundadores do 2º Juizado Criminal na Capital. Foi Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do MS, Professor e membro da Diretoria da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

O Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche lamentou o falecimento do colega. “A OAB/MS se solidariza nesse momento de perda de mais um colega que honrou o beca durante todo seu exercício da advocacia”.

A Seccional envida condolências a todos familiares e amigos.

