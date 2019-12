Morre ex-presidente do Rádio Clube, José Cangussu, em Campo Grande

O ex-presidente do Rádio Clube Campo de Campo Grande, José Cangussu Filho, de 91 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (4) na residência onde morava na capital.

Advogado e Procurador-chefe aposentado do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Cangussu tinha Alzheimer.

José era comercialino roxo e jogou até quando a saúde aguentou, segundo informações do ex-porteiro José Antonio, conhecido como Zézão.

Conhecido como “Mestre”, Cangussu era referência de moralidade e dos bons costumes de Mato Grosso do Sul. Ele deixa quatro filhos, Eneida, Suely, Paulo e Kiko. A esposa, dona Miréia, também é falecida.

O filho dele, Kiko Cangussu, se manifestou nas redes sociais e deixou uma mensagem à família. “Deus ordenou que tudo na vida tivesse um início e um fim. E tudo que nos acontece, é através da vontade de Deus. O frio é importante, porque assim valorizamos o calor, a tristeza é importante porque assim valorizamos a felicidade”, diz parte do texto.

