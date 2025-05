Morre ex vice-prefeito de Caarapó, 'Martim do Posto'

O empresário do setor de combustível e produtor rural, Martim Flores de Araújo, conhecido como “Martim do Posto”, faleceu na madrugada deste sábado (3), aos 67 anos, no Hospital do Coração em Dourados.



Martim lutava contra um câncer no pulmão há algum tempo e após passar mal durante esta madrugada ele acabou não resistindo e veio a óbito.



Martim Flores era natural de Poloni/SP, casado com Mariza e pai de um casal de filhos, Juliana e o Fernando. Seu sepultamento ocorre às 16h no cemitério São João, em Caarapó.

Martim era proprietário de postos de combustíveis e atuava também no ramo do agronegócio. Entre janeiro de 2017 e setembro de 2018, exerceu a função de vice-prefeito de Caarapó, na gestão do então prefeito Mário Valério.

