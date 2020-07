Morre Francisco Libório ex-comandante da PM e ex-adjunto do Detran-MS

O ex-comandante geral da Polícia Militar e ex- diretor-adjunto do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coronel Francisco Libório Silveira morreu vítima de um infarto nessa noite de domingo (19), em Campo Grande.

O velório terá início às 11h30 e o sepultamento está previsto para às 13h30 no Cemitério Parque das Primaveras.

A morte foi lamentada pelo diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade nesta manhã de segunda-feira (20). " Prezados, soubemos do falecimento do Cel. Francisco Libório Silveira. O Detran perde um dos seus grandes profissionais e amigo. Exemplo de postura, educação, e competência, sentimos muito essa perda", escreveu.

O deputado estadual Coronel David também fez uma publicação de pesar no Facebook. "Comunico com pesar o falecimento do meu amigo, padrinho e ex-comandante geral da Polícia Militar, Coronel PM Francisco Liborio da Silveira, vítima de um infarto. Oficial exemplar e homem dedicado à família vai deixar um vazio entre seus amigos e familiares. Os meus sentimentos à dona Albeliz, aos filhos e filhas do nosso saudoso Comandante", finalizou.

Libório era barachel em Direito.

