Morre Haroldo Maiolino

O empresário Haroldo Maiolino, de 65 anos, de tradicional família da Capital,foi encontrado morto pela irmã durante o começo da noite desta sexta-feira (31), em Campo Grande. A suspeita é de que ele tenha falecido na última terça-feira (28), no apartamento em que morava sozinho de um infarto fulminante.

O irmão de Haroldo, Geraldo Maiolino contou ao JD1 Notícias que a irmã achou o corpo da vítima. “Ele foi encontrado hoje pela minha irmã. Ela teria tentado falar com ele, não conseguiu e decidiu ir até o apartamento. Ao chegar não continuou não conseguindo contato, então chamou um chaveiro e o encontrou morto”, explica.

Empresário do ramo de tecnologia, os irmãos teriam acionado a Polícia Militar após encontra-lo morto. Equipes da Perícia Técnica teriam apontado a possível causa e também o dia da morte. “Tudo indica que foi realmente um infarto fulminante, por conta do estado do corpo”, relata Geraldo.

Haraldo deixa um casal de filhos. “O Haroldo era um bom vivant. Levava a vida na piada, de tudo ele fazia graça de tudo e não se estressava com nada. Essa era a figura [Haroldo]”, finaliza o irmão.

O empresário será enterrado no Parque das Primaveras, na manhã deste sábado (1°) pela família. Eles optaram por não fazer velório.

