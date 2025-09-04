Menu
Geral

Morre ícone da moda, Giorgio Armani

Em comunicado oficial, a marca de luxo lamentou a perda de seu fundador

04 setembro 2025 - 11h11Sarah Chaves
Giorgo Armani fecha desfile em DubaiGiorgo Armani fecha desfile em Dubai   (Cedric Ribeiro/Getty Images)

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, em Milão. Ícone da moda mundial, Armani era reconhecido por sua elegância, inovação e por ter construído um dos maiores impérios do setor de luxo.

O velório será realizado neste sábado (6) e continuará até domingo (7), na capital da moda italiana. Conforme seu desejo, o funeral será restrito à família e amigos próximos.

Em comunicado oficial, o Grupo Armani lamentou a perda de seu fundador. "O Grupo Armani comunica, com infinito pesar, o falecimento do seu criador, fundador e força incansável: Giorgio Armani."

Segundo a nota, Armani faleceu pacificamente, cercado pelos entes queridos, e permaneceu ativo até seus últimos dias, envolvido com as coleções e projetos da empresa.

Conhecido como “Il Re Giorgio” (Rei Giorgio), Armani foi uma das figuras mais influentes da moda contemporânea. Combinando talento criativo e visão empresarial, construiu uma marca global que fatura cerca de 2,3 bilhões de euros por ano (aproximadamente R$ 14,6 bilhões).

Seu legado vai além das passarelas, abrangendo alta-costura, prêt-à-porter, acessórios, perfumes, joias, design de interiores e até a rede de hotéis de luxo Armani, presentes em cidades como Milão, Paris, Nova York, Tóquio, Seul e Xangai.

Fundada há 50 anos, a marca Armani continuará sob os valores cultivados por seu criador. “Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando tendências com clareza e precisão. Sempre atento ao presente e às pessoas, estabeleceu um diálogo direto com o público, tornando-se uma figura admirada e respeitada. Dedicou-se também a causas sociais, especialmente à sua amada Milão”, destacou a empresa.

