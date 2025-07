Morre Julian McMahon, ator de 'Quarteto Fantástico', aos 56 anos

O ator australiano Julian McMahon morreu aos 56 anos, no dia 2 de julho, em decorrência de complicações causadas por um câncer.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5) pelo site americano Deadline, com um comunicado oficial da esposa do ator, Kelly McMahon.

“De coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, morreu pacificamente nesta semana, após um valente esforço para superar o câncer”, disse Kelly.

Ela acrescentou que o ator “amava a vida, sua família, amigos, trabalho e fãs”, e que seu maior desejo era “trazer alegria para o maior número possível de vidas”. A família pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

McMahon ganhou reconhecimento internacional no cinema ao interpretar o vilão Doutor Destino nos filmes Quarteto Fantástico (2005) e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007).

Já na televisão, destacou-se em papéis marcantes como o cirurgião plástico Christian Troy em Estética (Nip/Tuck), o demônio redimido Cole Turner em Jovens Bruxas (Charmed), e o agente Jess LaCroix na série FBI: Most Wanted.

Seus últimos trabalhos foram exibidos neste ano nas séries Assassinato na Casa Branca e The Residence.

Julian McMahon era filho de William McMahon, que foi primeiro-ministro da Austrália entre 1971 e 1972. Ao longo da carreira, consolidou-se como um nome de destaque em produções de suspense, ação e fantasia tanto na TV quanto no cinema.

