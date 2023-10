Morre Leonardo Nunes de Cunha

Faleceu na madrugada deste sábado (14), aos 88 anos, o advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Leonardo Nunes de Cunha. De acordo com amigos e familiares, o falecimento ocorreu enquanto ele dormia.

Leonardo Nunes de Cunha era natural de Aquidauana, nascido em 10 de julho de 1935, filho de Manoel Bonifácio Nunes e Cunha e Nair Fenelon Nunes da Cunha. Ele ganhou admiração por onde passou.

Além de docente, foi Conselheiro e Vice-Presidente da Seccional da OAB/MS no biênio 81-83, Conselheiro e Presidente da Seccional OAB/MS no biênio 83-85, Conselheiro Federal no CFOAB por três mandatos (1995-2001). Medalha “Heitor Medeiros” em agosto de 1992 pela OAB/MS.

A OAB-MS emitiu uma nota lamentando a perda. "A Advocacia de Mato Grosso do Sul amanhece enlutada. O sempre Presidente Leonardo Nunes da Cunha honrou a Advocacia ao longo de toda sua carreira, era admirado por todos os seus pares e deixou um legado de honradez e trabalho. Meus mais sinceros sentimentos a todos familiares”, escreveu o atual presidente da Seccional, Bitto Pereira.

A Conselheira Estadual Carla Cardoso prestou as condolências ao sogro. “Deixa grandes exemplos a serem seguidos… que orgulho e honra para mim, ter tido esse privilégio. Faleceu enquanto dormia, sem sofrimento, como ele merecia. Soubemos há pouco. Que Deus o receba”.

De acordo com o filho, o velório deve acontecer ainda hoje no Cemitério Parque das Primaveras às 14h e sepultamento às 16h30. Leonardo deixa a esposa, Rosimary Nunes da Cunha e três filhos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também