Morre Levi Ratier

Um dos principais nomes do mercado imobiliário de Campo Grande, Levi Faustino Ratier, faleceu aos 81 anos no início da tarde desta quarta-feira (3) na UTI do Hospital Unimed.

De acordo com informações do genro, Levi estava internado desde o dia 18 de dezembro, em razão da Covid-19, no entanto, teve complicações atreladas a comorbidades pré-existentes.

Levi foi presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região/MS (CRECI/MS), tendo sido "professor" de muitos profissionais, ressaltou o familiar. Levi deixa a esposa com quem foi casado por mais de 50 anos e duas filhas.



O velório acontece na quinta-feira (4), às 8h no Parque das Primaveras.

