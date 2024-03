Morre Luiz Lands da FM Capital

O empresário Luiz Lands Reynoso de Faria, proprietário da Rádio FM Capital morreu aos 76 anos nesta terça-feira (11), em Campo Grande.

Luiz Lands também era dono da Jovem Pan FM Campo Grande e Rádio Laguna, de Jardim, que formam o Grupo Capital de Comunicação que foi criado pelo empresário.

De acordo com amigos da área, Luiz estava com problemas de saúde recorrentes, tendo ficado mais debilitado e recolhido após a perda do filho.

O velório está ocorrendo nesta manhã no Cemitério Parque das Primaveras e o sepultamento será às 16hs.

História

Luiz Lands Foi braço direito no mandato do prefeito Levy Dias que comandou Campo Grande entre 1980 e 1982 e em sua passagem como senador em 1990.

Luiz também teve grande influência na comunicação da Prefeitura de Campo Grande durante o mandato de Juvêncio César da Fonseca que comandou a cidade de 1986-1988 e de 1993 a 1996.

Em 1981, Luiz Lands deixou de ser locutor e inaugurou a FM Capital e AM Capital, em entrevista ao Rezende Jr em 1995, ele contou que a concessão da AM foi uma batalha que durou 11 anos e um investimento de 250 mil dólares em equipamentos. Veja:

