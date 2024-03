Morre mÃ£e do desembargador federal Nery JÃºnior

Faleceu na madrugada deste domingo (31), aos 89 anos, em razão do agravamento de uma disfunção renal, a professora aposentada, Argemir Holsbach da Costa, que estava internada no Hospital da Unimed de Campo Grande.

Argemir foi professora em Amambai, cidade natal de sua família. Ela é mãe do desembargador federal Nery da Costa Júnior, e deixa o marido, Nery da Costa de 93 anos, e os outros dois filhos José Didoneth e Henrique Elbi, além de 9 netos.

O velório será realizado no Cemitério das Palmeiras no Jardim Seminário a partir das 12h, com sepultamento previsto para às 16h da tarde.

