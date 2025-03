Morre o escritor Affonso Romano de Sant'anna, aos 87 anos

O escritor Affonso Romano de Sant'anna, de 87 anos, morreu nesta terça-feira (4), em sua casa em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela família.

O escritor era mineiro e foi casado com a também escritora Marina Colasanti, que morreu em janeiro deste ano. Ele sofria de Alzheimer desde 2017 e estava acamado há 4 anos.

Affonso deixa uma filha, a atriz, roteirista e diretora Alessandra Colasanti, além de um neto.

Trajetória

Mineiro de Belo Horizonte, Affonso Romano deixou mais de 60 obras em seis décadas de intensa produção.

Lecionou literatura no exterior, dirigiu o departamento de letras da PUC-Rio, atuou como crítico literário, foi cronista do Jornal do Brasil e do jornal O Globo.

Na década de 1990, assumiu a presidência da biblioteca nacional, período em que instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, em vigor até hoje.

Affonso escreveu livros como os três volumes de Poesia Reunida, além de outras obras: Como andar no labirinto (2012), Tempo de delicadeza (2007) e Intervalo amoroso (1998).

Com informações do portal g1

