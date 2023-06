Morre o escritor Augusto César Proença, aos 85 anos

Faleceu neste domingo (11) o escritor, professor, contista, historiador brasileiro e pesquisador Augusto César Proença, de 85 anos, cadeira nº 28 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Natural de Corumbá, Proença era formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Região dos Lagos, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e era membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da Academia Corumbaense de Letras e do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro.

Através de seus livros, o escritor retratou a vida, a cultura e a natureza do Pantanal, com obras como Snackbar (1979), Raízes do Pantanal (1989), A Sesta (1993), A condução (1995), Pra qualquer lugar (1995), Nessa poeira não vem mais seu pai (1996), Pantanal: gente, tradição e história (1997), Corumbá de todas as graças (2003) e Memória Pantaneira (2004). Além disso, foi roteirista e diretor do curta-metragem “A poeira”, baseado no seu conto “Nessa poeira não vem mais seu pai”.

Seu trabalho já foi reconhecido, e lhe rendeu vários prêmios, como o Concurso de contos “Ulisses Serra”, Prêmio de Edição Concurso Academia Valenciana de Letras e Contos “O Tio”, Prêmio de Edição Concurso da Editora Litteris Conto Paz e Amor e 1° lugar no Grande Concurso de Contos e Poesia do Brasil Editora Litteris.

Além da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, a Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul lamentaram a morte do escritor.

