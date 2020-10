Morre o ex-candidato a prefeito, Aroldo Figueiró

Diretor técnico na O.C.S Projetos, Aroldo Abussafi Figueiró, ex-candidato a prefeito de Campo Grande e suplente no Conselho Estadual de Cidades de Mato Grosso do Sul na gestão do governador Reinaldo Azambuja em 2017, faleceu na madrugada desta quinta-feira (29), em decorrência de uma complicação cirúrgica.

Abussafi fez cirurgia bariátrica no último dia 19 e na quarta-feira (28), apresentou uma complicação, que desenvolveu uma hemorragia. Ele foi para UTI fez uma endoscopia, sofreu parada cardíaca e foi reanimado, porém não resistiu.

O velório será a partir das 10h, no cemiterio Memorial Park, na rua São Francisco dos Anjos, bairro Santa Branca.

