Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Geral

Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos

Advogado de formação, ele atuou na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal da Capital

13 janeiro 2026 - 09h20Sarah Chaves    atualizado em 13/01/2026 às 09h27
Deputado Antônio Braga Deputado Antônio Braga   (Giuliano Lopes)

O ex-deputado estadual, Antônio Braga, 87 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13), em Campo Grande, em decorrência de complicações intestinais. Conforme informações repassadas ao JD1, ele estava em casa no momento do falecimento. Advogado de formação, Braga atuou no Legislativo municipal e estadual.

Antônio Braga deixa a esposa, Mirto Villasboas Braga, dois filhos e netos. Ao longo da vida pública, construiu carreira política com passagens por diferentes partidos e cargos eletivos, especialmente na Capital.

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, exerceu mandato de deputado estadual entre 1999 e 2003 pelo PPS, atual Cidadania. Em seguida, foi eleito pelo PDT, partido pelo qual atuou no Legislativo estadual de 2003 a 2007 e novamente entre 2007 e 2011. Nesse último período, chegou a liderar a bancada do PDT na Assembleia.

Antes da atuação no Parlamento estadual, Antônio Braga também foi vereador por quatro legislaturas consecutivas, entre 1983 e 1998, período em que exerceu os mandatos de 1983 a 1989, de 1989 a 1993, de 1993 a 1997 e parte da legislatura iniciada em 1997, quando estava filiado ao PMDB de Mato Grosso do Sul. Também chegou a ser presidente da Mesa da Casa de Leis.

Até o momento, informações sobre velório e sepultamento ainda não foram definidas pela família.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande
Justiça
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
OAB aponta abuso no IPTU e juiz manda prefeitura se explicar em Campo Grande
Justiça de MS condena banco a indenizar cliente em R$ 5 mil por ligações excessivas
Justiça
Justiça de MS condena banco a indenizar cliente em R$ 5 mil por ligações excessivas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS aponta irregularidades e pede anulação de processo seletivo em Cassilândia
Segundo a pasta, durante a seleção complementar, serão realizados novos exames clínicos e entrevistas
Geral
Seleção complementar para alistamento militar feminino iniciou nesta segunda-feira
O empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionais
Geral
Audiência pública discute novo complexo residencial no Monte Castelo
Com 162 horas de carga horária e duração de seis meses, a Academia de Talentos é destinada a estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último semestre da graduação
Geral
Senar/MS abre inscrições para programa de formação voltado a universitários
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Material apreendido -
Polícia
PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Interior
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP