Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos

O ex-deputado estadual, Antônio Braga, 87 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13), em Campo Grande, em decorrência de complicações intestinais. Conforme informações repassadas ao JD1, ele estava em casa no momento do falecimento. Advogado de formação, Braga atuou no Legislativo municipal e estadual.

Antônio Braga deixa a esposa, Mirto Villasboas Braga, dois filhos e netos. Ao longo da vida pública, construiu carreira política com passagens por diferentes partidos e cargos eletivos, especialmente na Capital.

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, exerceu mandato de deputado estadual entre 1999 e 2003 pelo PPS, atual Cidadania. Em seguida, foi eleito pelo PDT, partido pelo qual atuou no Legislativo estadual de 2003 a 2007 e novamente entre 2007 e 2011. Nesse último período, chegou a liderar a bancada do PDT na Assembleia.

Antes da atuação no Parlamento estadual, Antônio Braga também foi vereador por quatro legislaturas consecutivas, entre 1983 e 1998, período em que exerceu os mandatos de 1983 a 1989, de 1989 a 1993, de 1993 a 1997 e parte da legislatura iniciada em 1997, quando estava filiado ao PMDB de Mato Grosso do Sul. Também chegou a ser presidente da Mesa da Casa de Leis.

Até o momento, informações sobre velório e sepultamento ainda não foram definidas pela família.

