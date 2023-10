Morre o ex-vereador Luiz Antonio Ojeda

Faleceu nesta sexta-feira (27), aos 61 anos, o ex-vereador da Capital Luiz Antonio Ojeda. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

O ex-vereador estava internado, em coma, há alguns dias no Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, localizado na região central de Campo Grande, e que a morte surge como uma "surpresa", já que ele tinha apresentado uma pequena melhora clínica.

“Dias atrás nós estávamos todos juntos em uma reunião da prefeitura, está sendo difícil esse momento, tiramos fotos juntos na prefeitura, parece que foi uma despedida”, relembrou um familiar.

Ainda não se tem informações de onde e quando será realizado o velório e enterro de Ojeda.

