
Geral

Morre jornalista esportivo Marcelo Bianconi aos 69 anos

Comunicador teve passagens por grandes emissoras de TV

18 agosto 2025 - 17h11Carla Andréa

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu neste domingo (17) um de seus grandes nomes. Marcelo Bianconi, de 69 anos, faleceu em Mococa (SP), cidade onde residia, após lutar contra um câncer.

A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal, que prestou homenagem ao comunicador.

Reconhecido pela atuação firme e apaixonada na cobertura esportiva, Bianconi construiu uma carreira sólida em algumas das principais emissoras do país, com passagens pela TV Bandeirantes, ESPN Brasil, RedeTV, TV Cultura, SporTV e Rede Globo.

Nos últimos anos, atuava na TV Câmara de Mococa, contribuindo para o jornalismo local com a mesma dedicação que marcou sua trajetória nacional.

Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de profissão lamentaram a perda. A filha do jornalista, Sofia, emocionou ao homenagear o pai: “Viverá pra sempre dentro de mim, principalmente seus ensinamentos de um coração puro.”

