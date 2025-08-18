Morre jornalista esportivo Marcelo Bianconi aos 69 anos

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu neste domingo (17) um de seus grandes nomes. Marcelo Bianconi, de 69 anos, faleceu em Mococa (SP), cidade onde residia, após lutar contra um câncer.

A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal, que prestou homenagem ao comunicador.

Reconhecido pela atuação firme e apaixonada na cobertura esportiva, Bianconi construiu uma carreira sólida em algumas das principais emissoras do país, com passagens pela TV Bandeirantes, ESPN Brasil, RedeTV, TV Cultura, SporTV e Rede Globo.

Nos últimos anos, atuava na TV Câmara de Mococa, contribuindo para o jornalismo local com a mesma dedicação que marcou sua trajetória nacional.

Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de profissão lamentaram a perda. A filha do jornalista, Sofia, emocionou ao homenagear o pai: “Viverá pra sempre dentro de mim, principalmente seus ensinamentos de um coração puro.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também