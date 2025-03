O pastor Antônio Dionízio, presidente da Assembleia de Deus Missões de Campo Grande teve seu falecimento comunicado nesta terça-feira (25), através de fieis da congregação. A morte ocorre quatro dias após seu aniversário de 75 anos.

O pastor era conhecido também por suas inúmeras palavras, transmitidas por meio das redes sociais, onde compartilhava conhecimentos da bíblia. Ele é pai de Elizeu Dionizio, ex-deputado federal, que tentou vaga na Câmara Municipal em 2020.

Em suas redes sociais, o deputado estadual Lídio Lopes, lamentou a perda. "Sua voz ecoará para sempre em nossas memórias, suas orações continuarão nos fortalecendo, e seu legado jamais será apagado. A dor da despedida é real, mas temos a esperança da eternidade! Sabemos que hoje o céu recebe um servo fiel, e que um dia nos reencontraremos na glória".

Não foi divulgada a causa da morte e detalhes sobre o velório e o sepultamento devem ser anunciados posteriormente.

