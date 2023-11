Morre Osmar Dutra, ex-presidente do TCE-MS

O conselheiro aposentado Osmar Ferreira Dutra faleceu nesta terça-feira (14), em Campo Grande. De acordo com apuração do JD1 Notícias, ele tinha problemas cardíacos e estava internado no Hospital da Unimed para tratamentoda Covid-19.

Osmar Dutra foi conselheiro do TCE-MS por 17 anos, de outubro de 1993 a novembro de 2010. Foi presidente do Tribunal de Contas no biênio 1999/2000 e vice-presidente no biênio 1995/1996. O conselheiro também exerceu a função de corregedor-geral nos biênio de 2003/2004 e 2009/2010.

Nascido em Três Lagoas-MS, ele era advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia/MG e também exerceu vários cargos públicos no Estado.

Osmar Dutra era casado e teve seis filhos. o velório será no Parque das Primaveras a partir das 7h, e o sepultamento será definido nesta quinta-feira (15).

