Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

O mundo da música perdeu nesta terça-feira (22) um de seus maiores ícones. Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal e vocalista histórico do Black Sabbath, morreu aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada por um comunicado da família, que pediu respeito à privacidade neste momento de luto: “É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor”.

Conhecido como “Príncipe das Trevas”, John Michael Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e se tornou um dos artistas mais influentes da música pesada nas décadas de 1970 e 1980.

Com a sua voz marcante, presença de palco irreverente e estilo único, ajudou a fundar e consolidar o heavy metal como gênero.

Ao lado do Black Sabbath, gravou álbuns que entraram para a história, como Paranoid e Master of Reality, antes de seguir carreira solo a partir de 1979.

Como artista solo, emplacou sucessos como Crazy Train, No More Tears e Mama, I’m Coming Home. Seu carisma também o levou à TV com o reality show The Osbournes, exibido entre 2002 e 2005, que mostrava o cotidiano da família.

Nos últimos anos, Ozzy enfrentou sérios problemas de saúde. Diagnosticado com Parkinson em 2019, passou por várias cirurgias e chegou a declarar que não conseguia mais andar. Ainda assim, mantinha o bom humor e o espírito resiliente.

“Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo... vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui”, afirmou em uma de suas últimas entrevistas.

Ozzy Osbourne deixa sua esposa, Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.

