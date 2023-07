Morre 'Renato do Cartório', tabelião de Rio Verde

Conhecido como ‘Renato do Cartório’, faleceu neste sábado (29) o tabelião do Cartório de 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Rio Verde, Renato Costa Alves aos 82 anos.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, não existem informações a respeito da causa do falecimento do DR. Renato. O velório e sepultamento irão ser feitos na Pax São José, em Rio Verde, mas não chegou a ser passados os horários para a despedida.

Considerado um exemplo de patriotismo, dignidade e dedicação ao serviço público, a Prefeitura do município decretou luto de um dia pelo falecimento de Renato, em sua homenagem.

“Em reconhecimento ao seu legado e inestimáveis contribuições para a nossa comunidade e desenvolvimento, o Prefeito Réus Fornari em nome da Prefeitura Municipal de Rio Verde decreta luto oficial por 1 (um) dia no município.”

Além do órgão, amigos também usaram as redes sociais para externar a dor sentida pela partida do tabelião.

“Com uma generosidade que tocava a todos, ele deixará um legado de grandes posses, mas, acima de tudo, um coração bondoso que jamais será esquecido [...]. Recentemente, tive a oportunidade de encontrá-lo na solenidade de entrega de diversas escrituras realizada pela prefeitura em Rio Verde. Sua presença foi marcante e ele fez questão de enfatizar toda sua parceria e comprometimento com a comunidade”, publicou um amigo.

Renato deixa a filha, Dra. Renata Guedes.

Deixe seu Comentário

Leia Também