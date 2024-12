Morre Renato Tommaso, roadie do Jota Quest, aos 54 anos

O roadie e produtor técnico do baixista da banda Jota Quest, Renato Tomasso, que fazia parte do grupo há 18 anos, morreu neste domingo (29). A notícia sobre a morte foi confirmada pelo vocalista da banda, Rogério Flausino, nas redes sociais.

“Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso. Grande músico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais”, comentou o cantor na publicação.

A banda Jota Quest, também por meio de suas redes sociais, lamentou a morte do amigo.

“Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, superprofissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você, meu amigo! Nossas sinceras condolências a Dani, a forte Renata e a todos os familiares e amigos. Vá em paz amigo!"

No perfil de Renato foi divulgado que o velório e sepultamento acontecem nesta segunda-feira (30), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Inicialmente, a informação divulgada era que Tomasso era baixista da banda, no entanto, o Jota Quest, por meio de nota, informou que o artista era roadie e produtor técnico do PJ, o atual baixista da banda.

Matéria atualizada às 16h28 para correção de informações

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também