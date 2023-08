Morre Rodolfo Roca

Carioca apaixonado pelo MS, produtor rural, empresário da noite (Tango, Tabua, ROCA Botequim), apreciador da boa música e de bom papo com amigos.



Casado há 22 anos com Luciana Azambuja, ex-subsecretária da Mulher do Governo de Mato Grosso do Sul no mandato de Reinaldo Azambuja, o produtor rural era pai da Maria Fernanda e do Rodolfo Neto, avó do Luca e do Oliver.

Roca faleceu aos 75 anos, ele teve uma isquemia medular e passou por uma cirurgia de aneurisma de aorta, estava se recuperando em casa até começar a sentir fortes dores nas costas, de acordo com a família, ele acabou internado novamente e a informação médica é de que o empresário teve uma infecção generalizada.



O velório será nesta segunda-feira (7), a partir das 7h no Parque das Primaveras, com sepultamento previsto para às 10:30h.

