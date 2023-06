Morre Suely Brandão

A ex-primeira dama de Campo Grande, Suely Brandão de Souza faleceu na manhã desta quinta-feira (8), aos 79 anos após duas semana internada por complicações de uma pneumonia na Unimed.



Ao JD1, o sobrinho, Vangivaldo Miranda afirmou que Suely morreu às 10h50, na presença de todos os familiares, irmã, primos e sobrinhos. "Ela era uma pessoa de bem com a vida, sempre preocupada com o social, quando era primeira-dama já tinha projeto sociais, trabalhava com asilos e com os mais vulneráveis, sempre gostou disso", lembrou o familiar.



O velório será às 14h e o sepultamento às 16h no Parque das Primaveras.



Suely Brandão teve atuação nas causas sociais durante o período que o marido, Juvêncio César, esteve à frente da prefeitura, de 1986-1988 e de 1993 a 1996.

