Morte de Paulinha Abelha foi mais pesquisada que a da rainha Elizabeth

Na lista dos 10 temas mais pesquisados no Gloogle Trends no Brasil, pela plataforma de busca em 2022, entre as personalidades que nos deixaram, Paulinha Abelha foi a mais pesquisada.

A lista está dividida em categorias, como “acontecimentos”, “personalidades”, “como fazer”, “o que é” e “mortes”, dentre muitas outras. Na última aparece a cantora Paulinha Abelha, vocalista do grupo de forró sergipano Calcinha Preta.

A morte de Paulinha Abelha gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, além de ter ganhado repercussão nacional por não ter sido esclarecida rapidamente.

Como resultado, o falecimento da artista foi mais pesquisado no Google até mesmo que o da Rainha Elizabeth II, que ocupa o segundo lugar da lista. Depois, aparecem em seguida: Jô Soares; Gal Costa; Erasmo Carlos; Guilherme de Pádua; Claudia Jimenez; Olavo de Carvalho; Elza Soares; e Ludmila Ferber.

