Moto entregador fica ferido em acidente

Um acidente de trânsito deixou um moto entregador com alguns ferimentos, na manhã deste sábado (16), por volta das 10h30 da manhã no bairro Universitário. A vítima ficou em cima do capô do carro até a chegada do socorro.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Padre Damião com Barão de Campinas. Segundo testemunhas, a condutora do carro acabou atravessando a preferencial quando aconteceu a colisão.

Moradores da região que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local em menos de oito minutos para fazer o atendimento da vítima que, apesar de ter ficado em cima do capô, estaca consciente e orientada.

O moto entregador foi encaminhado para uma unidade básica de saúde para ser melhor bem avaliado. Já a condutora do veículo não precisou de atendimento.

