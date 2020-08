Motoboys protestam em frente a condomínio de homem que humilhou entregador

Sarah Chaves, com informações do G1

Um grupo de pelo menos 100 motoboys se reuniram um protesto pacífico neste sábado (8) em frente ao condomínio onde mora Mateus Abreu Almeida Prado Couto, que agrediu verbalmente com ofensas racistas o entregador Matheus Pires na cidade de Valinhos, em São Paulo.

Ao G1, um dos motoboys, Tarcísio André Martins Júnior afirma que seus colegas querem apenas fazer seu trabalho. “Nós motoboys somos vistos como arruaceiros e baderneiros, mas não é essa nossa função. Estamos pra ajudar e servir a população, ainda mais neste tempo de pandemia. Queremos e estamos somente cumprindo nosso trabalho, nada mais”, disse.

A Polícia Militar e a Guarda Civil não fizeram o acompanhamento do protesto, que durou cerca de 30 de minutos.

Caso

A confusão que viralizou na sexta-feira (7), após um vídeo ser publicado na internet, começou quando a vítima, Matheus Pires, comentar com o contabilista que alguns motoboys reclamam da maneira hostil como são tratados toda vez que vão até a residência para fazer qualquer tipo de entrega.

“Você nem tem onde morar. Você tem inveja disso daqui [diz apontando para a cor do braço]. Eu pedi para ele [Matheus Pires] sair fora daqui, e não saiu fora. Moleque, moleque, você tem inveja disso daqui, você tem inveja dessas famílias aqui”, diz o homem, ao apontar para as casas do condomínio e, em seguida, para o antebraço, indicando a cor da pele.

Veja o protesto dos motoboys:

