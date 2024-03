Motociclista derrapa na pista molhada e bate em traseira de caminhonete na Guaicurus

Por volta das 14h da tarde desta quarta-feira (06), o motoboy Welington Rodrigues da Silva estava indo fazer uma entrega na região central de Campo Grande, quando bateu na traseira de uma Hilux, onde haviam duas pessoas.

Ao JD1 Notícias, ele contou que tinha um outro carro à frente da caminhonete, e quando o semáforo ficou verde, esse automóvel não andou, e a Hilux teve que frear. Welington também freou a moto, mas como havia chovido, a pista estava molhada e ele acabou derrapando e batendo no veículo da marca Toyota.

O motociclista ficou com a mão inchada, o condutor e o passeiro da Hilux não ficaram feridos. Uma viatura do Choque estava indo em direção ao Batalhão, parou para verificar o que havia acontecido.

O Batalhão de Trânsito e a Perícia foram acionados. O local do acidente foi fechado, paralisando o trânsito na região da Av. Guaicurus. Os motoristas estão desviando pela Rua Júlia Pereira de Souza.

