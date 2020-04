Motociclista é encontrado morto depois de cair em barranco

Henrique Flávio Areco dos Santos, 34 anos, foi encontrado morto na quinta-feira (2), horas depois de ter sofrido acidente de moto na rodovia 384, em Antônio João.

De acordo com informações do registro policial, ele seguia pela madrugada pela via com uma pessoa identificada como Irineu Vilhauba, que estava na garupa da motocicleta. Em certo momento, Henrique perdeu o controle e os dois caíram em um barranco no acostamento.

Os dois se levantaram. Henrique sentiu dores, mas disse a Irineu que ficaria por ali descansando. Irineu seguiu a pé para a sua residência, que ficava próxima. Somente pela manhã, foi avisado que Henrique foi encontrado morto por populares.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

