"Vai deixar saudade", postam amigos de motociclista que morreu no AutÃ³dromo da Capital

Augusto Henrique Soares Pereira de 19 anos, morreu na pista do Autódromo Internacional de Campo Grande no início da ontem (30). O jovem era apaixonado por aumobilismo e sempre postava em suas redes sociais vídeos e fotos relacionados ao assunto.

Um dos amigos e que fez parte da equipe de pilotos usou as redes sociais para se despedir. "Já está fazendo falta meu irmão, era para ser mais um final de semana. Que nem você gostva de rolê, nargui e andar de carro turbo. Vai deixar saudades".

"Sem acreditar até agora", postou uma outra amiga.

Ainda de acordo com os amigos de Augusto, o velório será realizado das 13h30 às 16h40 no Jardim das Palmeiras na Avenida Tamandaré, 6856, Vila Nasser.

Acidente

Conforme informações da ocorrência registrada na Depac Cepol, a testemunhas contaram à Polícia Militar que Augusto Henrique sofreu uma queda de motocicleta no interior da pista do autódromo no início da noite de sábado (30).



Outras pessoas que estavam no local tentaram socorrer o jovem e o colocaram na caçamba de um Fiat Strada e buscaram socorro até encontrarem uma viatura do Corpo de Bombeiros que realizou o socorro e transporte da vítima até o UPA Tiradentes, porém Augusto não resistiu aos ferimentos.



No local do acidente a Perícia Científica encontrou apenas manchas de sangue e alguns fragmentos da motocicleta que foi retirada da pista.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

