Motociclistas foram as moiores vítimas de mortes no trânsito da Capital

Mais de 50 pessoas morreram em acidentes de trânsito na área urbana de Campo Grande, antes mesmo de serem socorridas, conforme levantamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



Conforme dados, atualizados até o último dia 15 de dezembro, ocorreram 11.188 sinistros de trânsito, 6.984 sem vítimas e 4.204 com vítimas.

Os acidentes registrados na área urbana e periurbana de Campo Grande, teve 56 vítimas fatais, em sua maioria sendo motociclistas. $0 morreram ainda no local, enquanto outros 16 vieram a óbito na Santa Casa ou sendo socorrido. Dos 56, 39 eram motociclistas, 6 eram pedestres, 5 eram apenas passageiros de veículos; 3 eram condutores de veículo e outros 3 ciclistas.

Foram consideradas as vítimas fatais que vieram a óbito no local do sinistro conforme registros do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, ou os óbitos num período de até 30 dias após o acidente (Santa Casa e outros hospitais).

