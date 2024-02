Motoqueiro cai em via rural de MS e morre quatro dias depois no hospital

Nesta quarta-feira (14), em Dourados, morreu de Nelson Pinto Cassal, de 39 anos, vítima de um acidente na via entre Iguatemi e o Assentamento Colorado, região rural da cidade.

O registro da morte foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados por sua sobrinha. Ela relatou que Nelson residia no Assentamento Colorado, em Iguatemi.

Os detalhes do acidente ainda não são claros, mas segundo o relato da sobrinha à Polícia, por volta do meio-dia de sábado (10), Nelson estava transitando no trecho rural quando sofreu o acidente de moto.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, não há indícios de outro veículo envolvido, sugerindo que possa ter perdido o controle e caído enquanto pilotava. A via, de terra, não apresentava sinais de outros veículos que pudessem ter contribuído para o acidente.

Após a queda, Nelson foi socorrido e levado ao hospital de Iguatemi, sendo posteriormente transferido para Dourados. Ele não resistiu, sofrendo uma parada cardíaca. As tentativas de reanimação foram realizadas, porém, sem sucesso.

O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. A polícia trata o acidente como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".

