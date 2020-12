Motorista atinge bomba de combustível após passar direto em rotatória

Um jovem de 36 anos, teve um momento de desatenção na madrugada desta quarta-feira (9) e acabou passando com seu veículo direto pela rotatória do monumento ao colono, que dá acesso ao prolongamento da avenida Marcelino Pires em Dourados, que fica a 228 km de Campo Grande.

Policiais Militares da Radio Patrulha do 3º BPM que estavam fazendo rondas pela região, avistaram um veiculo VW Saveiro de cor branca que teria invadido o pátio de um posto de gasolina, o motorista teria arrancado as grades de segurança e quebrado uma das bombas de combustível.

Foi feito o isolamento do local e os militares fizeram os primeiros atendimentos a vítima, que estavam com um corte profundo na cabeça. Uma equipe do corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para ser melhor avaliado.

No local ainda houve um princípio de incêndio na parte elétrica do veiculo, que foi controlado pelos policiais que atenderam a ocorrência, Pois a bomba de combustível atingida estava jogando combustível para fora, o que poderia ocasionar um incêndio grave no local.

A polícia entrou em contato com o responsável pelo posto de combustível para que ele tomasse todas as medidas de segurança com relação ao pátio e ao vazamento de combustível.

