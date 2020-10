Motorista de aplicativo é assaltado, amarrado em árvore e agredido no Nova Lima

Nesta quinta-feira (15), um motorista de aplicativo foi agredido e amarrado a uma árvore durante um roubo no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. O carro foi levado, mas horas depois foi recuperado.

O crime aconteceu por volta das 13h30 desta quinta (15), quando o motorista de aplicativo foi rendido por dois homens e um adolescente que participou do assalto. A vítima ficou em poder dos bandidos por cerca de 30 minutos sendo agredida com coronhadas no rosto e depois liberada na MS-010.

Os bandidos fugiram com o carro. Equipes do 9º Batalhão de Polícia e Força Tática foram acionado e depois de 1 hora e 30 minutos localizaram os criminosos, que tinham abandonado o veículo HB20 na Avenida Mato Grosso. Eles ainda tentaram fugi, mas foram detidos pelos policiais. O carro foi recuperado, além dos R$ 445 levados pelos autores, que foram encaminhados para a delegacia e o adolescente foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaji).

