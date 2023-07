Motorista de ônibus se estressa e abandona veículo lotado no meio da rua; Assista

O motorista de um ônibus da linha 397 (Campo Grande-Candelária) da Viação Campo Grande, se estressou com as reclamações dos passageiros sobre superlotação, parou o veículo no acostamento e foi embora em outro transporte coletivo. O caso aconteceu na quarta-feira (26), no Rio Janeiro.

O vídeo mostra o motorista atingindo o limite de estresse, abandonando o veículo e seguindo sem rumo. Cansado de ouvir as queixas dos passageiros, ele parou o ônibus no acostamento da Avenida Brasil, levantou-se da cabine e simplesmente desceu. Alguns passageiros ficaram perplexos e não sabiam como reagir diante da situação inusitada.

No registro feito por uma das pessoas presentes, é possível ouvir a surpresa e perplexidade dos passageiros com o ocorrido. “O motorista saiu do ônibus! Deu tchau e pegou o outro ônibus! Meu Deus! Ele foi embora! Ele foi embora e deixou o ônibus aqui!”, narrou um dos “abandonados”.

O motorista afirmou que estava sendo hostilizado pelos passageiros, que estavam descontentes com a superlotação do coletivo. Além disso, tentaram impedir que ele parasse nos pontos para a entrada de mais pessoas. Diante dessa situação, ele tomou a decisão radical de pegar carona em outro ônibus que vinha logo atrás.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, lamentou o ocorrido, mas destacou que o estresse na categoria tem aumentado cada vez mais. Ele ressaltou que os motoristas enfrentam constrangimentos diversos por parte de alguns usuários e que esse não é um caso isolado. Sebastião enfatizou a importância de as empresas investirem na área psicológica dos funcionários, a fim de evitar situações como essa.

Diante desse caso curioso, fica o alerta para a importância de respeitar os trabalhadores do transporte público.

Assista a um vídeo gravado por populares que mostra o exato momento em que o motorista 'abandona' o outro ônibus, clicando aqui.





Deixe seu Comentário

Leia Também