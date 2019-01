Motociclista é encontrado morto às margens da rodovia MS-384

Joilson Francelino com BV News

Um motociclista Identificado como Nivercindo Lemos Viegas, 33 anos, foi encontrado morto na terça-feira (29) às margens da MS-384, em Bela Vista.

De acordo com informações do site BV News, é provável que um outro veículo tenha colidido na traseira da motocicleta da vítima e causado um acidente que culminou na morte.



Segundo familiares de Nivercindo, ele teria saído da chácara da sua mãe, por volta das 19h da segunda-feira (28), mas não retornou para sua casa.



O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal de Dourados (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também