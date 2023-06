Motorista fura sinal vermelho e causa acidente na Júlio de Castilho

Um acidente envolvendo duas caminhonetes, no cruzamento das avenidas Júlio de Castilho e Presidente Vargas na manhã deste domingo (4), terminou com um dos veículos "cravados" em um semáforo.

Segundo informações iniciais, a motorista da L200 seguia pela Presidente Vargas, no sentindo Duque de Caxias, com seu filho como passageiro, quando foi pega de surpresa pelo motorista do Strada, que furou o sinal vermelho.

A força do impacto inicial foi tão grande que o Strada acabou “encravado” no semáforo do cruzamento. Apesar do acidente nenhum dos três envolvidos no acidente teve algum ferimento grave.

