Motorista invade preferencial mata entregador e foge

Marcos Tenório, com informações do site Dourados News

O motoentregaddor Anderson Maia de Oliveira, de 27 anos, morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete. O fato ocorreu na Vila Matos, na madrugada deste domingo (13) em Dourados, que fica a 198 km de Campo Grande.

De acordo com o site Dourados News, o motociclista seguia em uma YBR-125, cor prata, placas de Dourados, na rua Balbino de Matos, quando no cruzamento com a rua Ponta Porã, foi atingido por uma caminhonete modelo S10, cor branca, placas de Naviraí.

O motorista da caminhonete "furou" o semáforo da Rua Ponta Porã e ocasionou o acidente.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado sobre um carro modelo Ônix, cor branca, que estava parado. A violência da colisão foi tamanha, que a moto conduzida por Anderson pegou fogo.

O motorista da caminhonete fugiu do local do acidente. O veículo foi abandonado na rua Ciro Melo. Por meio de diligências, a polícia já identificou o motorista, sendo um homem de 30 anos, morador no Jardim Maracanã. A caminhonete não seria de sua propriedade, sendo que o mesmo trabalha com vendas de veículos e por isso estaria usando a S10.

Perícia encontrou dentro da caminhonete uma garrafa de cerveja e uma garrafa de energético. A vítima fatal trabalhava como entregador em Dourados. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte repentina.

Conforme o delegado Francis Flávio Tadano, laudos serão feitos por meio dos fatos levantados e o motorista da caminhonete poderá responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, quando as provas levam ao fato de que responsável estava embriagado no volante, considerado que diante disso assumiu o risco de que tal acontecesse.

