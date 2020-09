Motorista morre ao cair em barranco próximo a ponte do grego

Everton Jorge Oliveira, de 26 anos, morreu no início da noite de sábado (26), após sofrer grave acidente na região da ponte do grego, em Aquidauana, que fica a 139 km de Campo Grande.

Conforme o registor policial, Everton seguia de carro de Anastácio para uma fazenda quando, a 10 km da ponte, caiu com o veículo no barranco. A vítima ainda ficou presa dentro do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados e retiraram Everton do veículo. Foi feita manobra para reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso é tratado como morte a esclarecer.

