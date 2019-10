Motorista morre em colisão na MS-395

Da redação, com informações do site Da Hora Bataguassu

Alexandre Aparecido de Souza da Silva, 36 anos, morreu na quarta-feira (23) após colidir o veículo que dirigia em um caminhão na MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia.

De acordo com o site, Da Hora Bataguassu, o motorista do carro foi arremessado para fora do veículo. O casal que estava no caminhão conduziu o mesmo até o Pronto-Socorro Municipal de Bataguassu, que estava cerca de 20 quilômetros do acidente.

Uma equipe do corpo de bombeiro esteve no local, juntamente da polícia militar rodoviária e uma equipe de peritos da polícia civil.

O que ocasionou o acidente ainda está sendo investigado.

