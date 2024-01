Motorista não pode cobrar por ar-condicionado, diz Uber

O que para alguns é um conforto básico de uma corrida, passou a ser fonte de “trocados” e motivo de reclamações para alguns motoristas da Uber: o ar-condicionado. No entanto, em resposta a uma resolução, a empresa afirmou que o passageiro pode sim pedir pelo uso do equipamento, em qualquer modalidade de corrida no aplicativo.

Em sua resposta, enviada à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a empresa ainda apontou que condena a cobrança do uso do ar-condicionado por motoristas, prática que vêm se tornando cada vez mais comum.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa plataformas como a Uber no Brasil, afirmou que o valor final da corrida é o visualizado pelo passageiro na hora em que ela é solicitada, logo, não estão previstas cobranças adicionais por parte do motorista.

