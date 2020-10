Motorista que morreu carbonizado teria cochilado e causado acidente

O acidente ocorrido nesta segunda-feira (5) matou um motorista, que não teve a identidade revelada, carbonizado na rodovia 060, próximo à Base Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Sidrolândia.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, a vítima fatal dirigia o veículo Gol, teria cochilado ao volante e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com a caminhonete que era conduzida por Cézar Rodrigues dos Santos, 41 anos, que conseguiu sair do veículo antes das chamas consumirem os veículos.

Cezar contou à equipe de resgate que tentou desviar. “No momento em que fui para a pista dele, o condutor voltou e acabamos colidindo frontalmente”, contou. A Pericia Técnica foi acionada e levantará as reais causas do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também